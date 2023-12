Wünschmichelbach nur halb zufrieden

Am letzten Donnerstag erst wurde der geplante Spieltag der 2. Faustball-Bundesliga aus Ludwigshafen aufgrund von Reparaturarbeiten in die Weinheimer Kreissporthalle verlegt. Der eigentlich gastgebende TB Oppau und der TSV Karlsdorf als direkter Konkurrent des TV Wünschmichelbach traten die Reise nach Weinheim an. Im ersten Spiel überzeugte Karlsdorf trotz reichlicher Wechsel gegen den TB Oppau und gewann souverän 3:0. Auch Wünschmichelbach um seinen Kapitän Jonas Schröter ließ Oppau beim 3:0 keine Chance. Das letzte Spiel zwischen den direkten Konkurrenten Wünschmichelbach und Karlsdorf entwickelte sich zu einer spannenden Angelegenheit. Während der erste Satz trotz 3:0-Führung für den TVW noch deutlich an Karlsdorf ging, kämpfte sich die Heimmannschaft im zweiten Satz zum verdienten Satzausgleich. Im dritten Satz legte Karlsdorf wieder vor und ging mit 2:1-Sätzen in Führung. Im letzten Satz ging es bis zum 5:5 hin und her, fortan konnte der TVW beste Chancen nicht nutzen und verlor so auch den letzten Satz.