Zockt Sottile bei der Hochsprung Gala wieder?

Nachdem im vergangenen Jahr Jonas Wagner und Stefano Sottile den Männerwettbewerb der BKK Freudenberg Hochsprung Gala dominierten, gab jetzt der drahtige Italiener erneut seine Zusage für den 2. Februar. Das Vorjahresduell könnte sich also in der TSG-Halle wiederholen. Ein kurzer Rückblick verdeutlicht, welche Spannung bei der Gala 2023 herrschte: Wagner und Sottile meisterten 2,20 und 2,23 jeweils sofort, auch 2,25 Meter schaffte der Dresdener auf Anhieb, während der Italiener riss. Seine verbleibenden zwei Versuche nutzte Sottile jedoch nicht für seine aktuelle Höhe, sondern für die nächsthöheren 2,27 m, die er wie Wagner wiederum auf Anhieb übersprang: ein wahrer Zockertyp. An 2,31 m scheiterten bekanntlich beide, sodass Wagner aufgrund weniger Fehlversuchen höhengleich gewann. Mit US-Boy Vernon Turner wird es in diesem Jahr einen weiteren Sieganwärter geben, so dass es auf mehr als einen Zweikampf hinauslaufen dürfte. TG