Zum Auftakt der Turnsaison gleich eine Gorxheimer Medaille

Mit einer Riege von 14 Turnerinnen war der TV Gorxheim bei den Gau-Einzelmeisterschaften in Bensheim vertreten und startete dabei erfolgreich in das neue Wettkampfjahr.

In der Altersklasse 11 Jahre und jünger traten sieben Mädchen des TVG an. Hier trafen die Mädels bei den Übungen P3 bis P5 auf eine große und starke Konkurrenz. Hannah Lemke sicherte sich mit vier sauberen Übungen einen starken elften Rang. Auch Cora Ruland (30.), Lena Sophie Schmitt (32.), Mia Hoffmann (33.), Hannah Büttner (34.), Romina Kern (36.) und Tania Ramirez Gonzalez (37.) präsentierten den Kampfrichtern gute Übungen.

Leni Sauer holt Bronze

Im Wettkampf der Altersklasse 12 Jahre und jünger waren die Übungen P3 bis P6 gefordert. Dieser Herausforderung stellten sich fünf Gorxheimer Mädchen. Mit der Höchstwertung am Stufenbarren erreichte Leni Sauer einen hervorragenden dritten Platz. Ein Sturz am Schwebebalken verhinderte eine noch bessere Platzierung. Direkt dahinter verpassten Lia Hühn (4.) und Lea Bopp (5.) mit ebenfalls sehr guten Leistungen das Podest nur knapp. Lene Engelhard (8.) und Romy Hassel (10.) rundeten das gute Ergebnis in diesem Wettkampf ab.