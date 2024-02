Zwei ganz schnelle Weinheimerinnen

Bei den im Mannheimer Olympiastützpunkt stattgefundenen Baden-Württembergischen Hallenmeisterschaften waren drei Athleten der TSG 1862 Weinheim am Start. Nach einem Jahr verletzungsbedingter Wettkampfpause meldete sich Virginie Bähr respektabel zurück. Sowohl über 60 Meter als auch über die 200-Meter-Runde in der Halle ließ sie der Konkurrenz keine Chance und siegte in ihrer Altersklasse W50 in 9,17 und in 31,11 Sekunden.

Nächstes Ziel: DM

Karin Bauer die eine Altersklasse höher startet (W 55) konnte nicht wie Virginie ihre Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Sie ist im letzten Jahr in der W55-Klasse. Hier kamen dieses Jahr ein paar starke Sprinterinnen neu in die Altersklasse hinzu. Immerhin konnte sie über 200 m den zweiten Platz in 33,98 erlaufen und über 60 m reichte es diesmal nur für den unglücklichen vierten Rang in 10,28 Sekunden. Mit den gezeigten Leistungen konnten sich jedoch beide Athletinnen für die Deutschen Hallenmeisterschaften (DM Masters) in Dortmund am 3./4. März qualifizieren.