Zwei neue Bergstraßen-Cup-Gewinner

Hemsbach wieder dabei

Odenwälder hatte die Nase klar vor Ronnie Weissenfeld, der aus der Triathlonschule von Celia Kuch kommt, für den TV Grenzach startet und in Altenbach wohnt. Da ist er Höhenmeter gewohnt, die er auch beim Weinheimer Altstadtlauf am 5. Mai 2024 wieder bewältigen will. Bei der „Challenge“ auf den sieben Runden die Dürrestraße hinauf wurde Weissenfeld Zweiter. Der Grundstock für seinen zweiten Platz im Gesamtklassement der Cup-Wertung. Odenwälder war mit Platz eins in Weinheim und Rang zwei beim Herbstlauf nicht zu stoppen. Das musste auch der drittplatzierte Stefan Adams (TTC Lampertheim) akzeptieren, der nichtsdestotrotz im dritten Jahr in Folge in den Top drei landete. Die Cup-Wertung 2024 startet am 2. März mit dem Schriesheimer Mathaisemarktlauf, diesen Termin hat die Laufgemeinde wieder fest im Visier.