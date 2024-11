2. Liga: KSV Rimbach hat gegen den Tabellenführer keine Chance

Die Überraschung blieb aus. Die Zweitliga-Ringer des KSV Rimbach zogen sich in ihrem Kerwekampf am Samstagabend gegen den bislang noch verlustpunktfreien Tabellenführer RSV Rotation Greiz aber ordentlich aus der Affäre. Die Odenwälder unterlagen letztlich aber gegen den Meisterschaftskandidaten mit 5:18. In der Tabelle der 2. Bundesliga Ost rutschten die Rimbacher wieder vom dritten auf den vierten Tabellenrang und weisen mit 8:8 eine ausgeglichene Punktebilanz auf.