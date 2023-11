„Da müssen alle Alarmglocken klingeln“

In der Fußball-Kreisoberliga ist am kommenden Wochenende Derby-Zeit für die Odenwälder Vereine angesagt. Gleich dreimal kommt es zu einem entsprechenden Aufeinandertreffen, wobei die Partie zwischen Spitzenreiter SV Fürth und der KSG Mitlechtern hier besonders im Fokus stehen wird. Nach drei Niederlage in Folge strebt der VfL Birkenau gegen den FC Ober-Abtsteinach die Trendwende an, während der SV Unter-Flockenbach II die Tormaschinerie des FC Fürth in Schach halten will.