Dem FCO fehlt das Abschlussglück

Kreisoberliga: Die SG Unter-Abtsteinach hat im Derby alles im Griff

Der FC Ober-Abtsteinach verliert in Unter-Abtsteinach vor 450 Zuschauern mit 0:4 (0:2), hält aber gerade in der Anfangsphase gut mit. Der SV Fürth lässt sich nicht abschütteln und der FC Fürth landet einen Arbeitssieg - die Spiele in der Kreisoberliga.