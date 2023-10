Den Fokus immer auf dem nächsten Spiel

Die Sache scheint vor dem Anpfiff bereits klar zu sein: Der Spitzenreiter der Fußball-Verbandsliga, SV Unter-Flockenbach, ist bei Schlusslicht Sportfreunde 04 Frankfurt zu Gast (Sonntag, 15.30 Uhr). Da sind die Punkte wohl für die Wetzelsberger gebucht. SVU-Coach Dalio Memic sieht das jedoch ganz anders: „Wir werden auch in dieses Spiel hochkonzentriert hineingehen müssen. Wenn das nicht der Fall ist, misslingt ganz schnell einmal auch eine solche Aufgabe. Es liegt allein an uns. Wir dürfen uns nicht selbst ein Bein stellen.“

Die Saison verlief bislang exzellent für die Talemer. Den bisherigen Höhepunkt im Rundenverlauf dürfte aber wohl der 8:0-Kantersieg gegen Verfolger SG Bornheim am vergangenen Spieltag darstellen. „Dass es so klar wurde, hat wohl alle überrascht. Es war aber wirklich eine super Leistung der gesamten Mannschaft. Es war ein überragendes Spiel, fußballerisch toll und selbst in der Höhe verdient. Darauf können wir weiter aufbauen“, so Memic.