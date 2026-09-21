Motorsport

Die Affolterbacherin Maylin Werle löst das DM-Ticket

Es ist eine gute Saison für die Kartfahrer des MSC Affolterbach, die zahlreiche Pokale gewinnen.

Pia Fiederlein, Maylin Werle und Noah Kruschinski (von links) gewannen Pokale für den MSC Affolterbach. Foto: MSC Affolterbach
Pia Fiederlein, Maylin Werle und Noah Kruschinski (von links) gewannen Pokale für den MSC Affolterbach.
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