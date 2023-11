Ein Heimsieg ist „natürlich“ fest eingeplant

Das zweite Heimspiel in Folge steht für die Handballer der HSG Fürth/Krumbach in der Bezirksoberliga an: Am Samstag um 19 Uhr kommt der Tabellenneunte TV Büttelborn II in die Schulsporthalle und die Odenwälder wollen zu Hause weiter ohne Punktverlust bleiben. „Natürlich ist ein Heimsieg eingeplant“, stellt der neue Trainer der HSG, Sebastian Eisenhauer, unmissverständlich klar.