Ein „klasse Abend“ zur Kerwe

Der KSV Rimbach landete am Samstag gegen den SV Hallbergmoos einen souveränen Kerwesieg: 28:3 hieß es am Ende. Die Rimbacher feierten anschließend bis früh in den Morgen, verabschiedeten dabei auch KSV-Schwergewichtler Rafal Krajewski, der in der Rückrunde nicht mehr für den KSV auf die Matte gehen wird.