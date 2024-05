ETW will bis zum Schluss alles geben

Die Wald-Michelbacher Eintracht bleibt ehrgeizig und will die Saison in der Fußball-Verbandsliga Süd möglichst erfolgreich beenden. Die Mannschaft von Trainer Ralf Ripperger hat nach wie vor Ambitionen, in der Tabelle weiter nach oben zu klettern, und kann sich den Kreispokal Anfang Juni noch sichern. „Wir werden bis zum Schluss alles geben und versuchen, die Spannung weiter hoch zu halten“, sagt denn auch ETW-Sportdirektor Amir Imsirovic vor dem Heimspiel seiner Mannschaft an diesem Samstag ab 16 Uhr gegen die Spielvereinigung Neu-Isenburg.