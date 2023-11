Für die HSG zählt nur ein Sieg

Nur ein Sieg zählt am Sonntagabend für die Handballerinnen der HSG Fürth/Krumbach. Beim punktlosen Bezirksoberliga-Schlusslicht HSG Dornheim/Groß-Gerau wäre alles andere eine große Enttäuschung für die Odenwälderinnen. „Tatsächlich gibt es da nicht viel drumrum zu reden“, betont auch Trainer Martin Guthier: „Wir fahren dorthin, um zu gewinnen. Gleichzeitig dürfen wir Dornheim aber auch nicht auf die leichte Schulter nehmen“, hat der Übungsleiter beobachtet, dass die Gastgeberinnen – gerade in eigener Halle– schon einige achtbare Ergebnisse erreicht haben. „Es wird darum gehen, dass wir unser Spiel durchbringen und vor allem im Angriff die nötige Souveränität an den Tag legen und unsere Chancen nutzen“, so Guthier.