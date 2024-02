Fürther Frauen reisen ohne Druck zum Spitzenreiter

Können die Handballerinnen der HSG Fürth/Krumbach den Meisterschaftskampf in der Bezirksoberliga noch einmal spannend machen? Nicht, dass sie selbst nach dem Titel greifen könnten, aber mit einem Sieg am Samstag, 2. März (19 Uhr), beim Spitzenreiter HSG Riedstadt würde der Zweikampf mit der HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden bei dann noch drei ausstehenden Spielen wieder an Spannung gewinnen.