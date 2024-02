Fürther Frauen spielen sich in einen Rausch

Das war furios, was die Handballerinnen der HSG Fürth/Krumbach am Sonntagabend auf die Platte zauberten: Das Bezirksoberliga-Team fertigte den haushohen Favoriten und Meisterschaftskandidaten HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden klar und deutlich mit 41:23 (17:10) ab. „Heute hat bei uns einfach alles funktioniert“, freute sich Fürth/Krumbachs Trainer Daniel Werner, der diesmal wie abgesprochen den erkrankten Martin Guthier beim Coaching ersetzte.

Guthier nahm zwar auch schon wieder auf der Bank Platz, hielt sich aber merklich zurück, überließ Werner das Kommando und beschränkte sich auf das Führen der Statistik. „Nächste Woche wird er aber wohl wieder das Zepter führen“, glaubt Daniel Werner, dass der Einsatz an Bezirksoberliga-Coach erst mal beendet ist, ehe es nach der Runde so richtig los geht. Dann übernimmt er wie berichtet tatsächlich das Team. „Das war heute schon ein schöner Vorgeschmack und ich konnte mich noch einmal von dem Potenzial überzeugen, das in dieser Mannschaft steckt“, hat Werner der Job sichtlich Spaß gemacht.