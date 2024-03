Nick Weihrauch will mit dem TSV Aschbach noch mehr

Nick Weihrauch ist seit vielen Jahren Leistungsträger beim Fußball-A-Ligisten TSV Aschbach. In dieser Saison hat der 25-Jährige in Sachen Torausbeute deutlich draufgepackt. Trotz der jüngsten Niederlage attestiert er seinem jungen Team eine bisher starke Saison.

„Keine Ahnung, was dann genau passiert ist.“ Nick Weihrauch kann sich die Ereignisse vom Sonntag nur schwer erklären. Im Heimspiel der erzielte sein TSV Aschbach in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 1:0 gegen Kellerkind SC Rodau. Zum psychologisch günstigen Zeitpunkt, wie man oft sagt. Gleiches galt auch für das elfte Saisontor von Weihrauch, mit dem der 25-jährige Offensivakteur den Vorsprung zehn Minuten nach der Pause auf 2:0 ausbaute. Aschbach lag klar auf Kurs zum zehnten Saisonsieg – doch am Ende gab es nach drei Gegentoren in nur neun Minuten lange Gesichter bei den Rot-Weißen.