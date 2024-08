Bis zu 2.500 Zuschauer bei "Qualles" Spiel in Fürth erwartet

Zahlreiche Social-Media-Stars lockt Pascal "Qualle" Martin am Sonntag, 1. September, nach Fürth in den Odenwald, wenn zum zweiten Mal das "Kick For Ref!"-Spiel ausgetragen wird. Dabei tritt die U19 des SV Fürth um 17.30 Uhr gegen ein Team aus Influencern an. Natürlich wird auch "Qualle" mitwirken - nicht wie gewohnt als Schiedsrichter, sondern als Spieler. Mit dem Spiel soll ein Zeichen für mehr Respekt für Schiedsrichter gesetzt werden. Genau dafür setzt sich "Qualle" auch auf Social Media ein.