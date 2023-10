Personallage entspannt sich bei den Gastgebern

Ein reizvolles Nachholspiel steht am diesem Mittwoch in der Fußball-Kreisoberliga auf dem Programm. Um 20 Uhr erwartet der FC Fürth mit dem SV Unter-Flockenbach II die Mannschaft, die am vergangenen Sonntag den bisherigen Tabellenführer ET Bürstadt mit einem Last-Minute-Sieg stürzte und dem SV Fürth den Sprung an die Spitze ermöglichte.