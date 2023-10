Sahnetag mit Viererpack und Effzeh-Sieg

Foto: Philipp Reimer

Nils Landzettel zieht ab. Der Außenbahnspieler (hier noch im Trikot vom SV Fürth) ist in seiner zweiten Saison beim Fußball-Kreisoberligisten FC Fürth zum Leistungsträger geworden und erzielte beim 11:1-Sieg gegen die SSG Einhausen am vergangenen Sonntag erstmals in seiner Laufbahn vier Tore in einem Spiel.