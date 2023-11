Unnötige Niederlage wettmachen

KSG Mitlechtern will gegen FC Ober-Abtsteinach die ersten Punkte

Das Spiel der KSG Mitlechtern gegen den FC Ober-Abtsteinach ist am Sonntag in der Fußball-Kreisoberliga für beide Trainer ein besonderes. Die SG Unter-Abtsteinach will im Kerwespiel Wiedergutmachung und Fürth tritt bereits am Freitag an.