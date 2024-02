Warum der SV Fürth immer Torchancen hat

Die Generalprobe im Kreispokal für den Auftakt nach der Winterpause in der Fußball-Kreisoberliga hat bei Tabellenführer SV Fürth nach dem 5:3-Sieg gegen die FSG Riedrode zumindest schon mal bestens geklappt. Zumindest vom Ergebnis her ist SV-Coach Jochen Ingelmann vollauf zufrieden: „Da möchte ich mich nicht beschweren, wobei die drei Gegentore dann doch etwas zu einfach zustande gekommen sind. Ansonsten gibt’s aber nichts zu meckern.“

Offenbar hat sich die Arbeit in einer insgesamt guten Vorbereitung bei den Fürthern ausgezahlt. Die Freude auf die Fortsetzung der Punktspiele ist zumindest schon mal groß. Als erstes wird am Sonntag (14.30 Uhr) der FC Ober-Abtsteinach zu Gast sein. Hurrafußball erwartet Ingelmann von den Überwäldern nicht, vielmehr geht er davon aus, dass sie aus einer kompakten Defensive heraus versuchen werden, mit Kontern Nadelstiche zu setzen. „Für uns gilt es, defensiv stabil zu stehen. Chancen haben wir uns eigentlich immer herausgespielt. Gelingt uns dies wieder, dann bin ich zuversichtlich, dass wir die drei Punkte holen“, zeigt sich der Trainer des Spitzenreiters optimistisch. Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Nico Schumacher (Leistenprobleme) und Robin Weber (Beckenprellung). Julius Burk ist jüngst erst wieder ins Training eingestiegen.

Özcan Sahin, der Trainer des FC Ober-Abtsteinach, hat Hochachtung vor der Arbeit seines Fürther Kollegen: „Er macht einen tollen Job und seine Spieler ziehen mit. Das sind beste Voraussetzungen, um aufzusteigen.“ Dass die Trauben für den FCO in Fürth hoch hängen, daraus macht Sahin keinen Hehl, dennoch ist er weit davon entfernt, gleich vorab bereits die weiße Fahne zu hissen: „Wir wollen alles geben und es unserem Gegner von Anfang an schwer machen. Im Hinspiel hatten wir keine Chance, sind aber über die Saison deutlich besser in der neuen Liga angekommen. Daher haben wir nichts zu verlieren und können befreit aufspielen.“