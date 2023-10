„Wir haben verdient verloren“

Eigentlich hatte sich Stefan Eger, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten HSG Fürth/Krumbach, vorgenommen, nicht über die personelle Situation in dieser Saison sprechen zu wollen, zu viele Unwägbarkeiten sind derzeit in seinem Kader. Die Mannschaft, die zur Verfügung steht, sollte immer die Bestbesetzung sein. Doch diesmal musste er dann zugeben: „Wir hatten leider so viele Ausfälle, dass die Bestbesetzung diesmal nicht genügte.“