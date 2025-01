Adler Mannheim: Connor Smith im Probetraining

Mannheim. Nach der Verpflichtung von Austin Ortega vermelden die Adler Mannheim einen weiteren (temporären) Neuzugang - der 30-jährige Connor Smith wurde für die kommenden Wochen von den Mannheimern zum "Tryout" eingeladen. In den anstehenden Trainingseinheiten kann der Flügelstürmer aus dem US-Bundesstaat Iowa seine Qualität unter Beweis stellen. Im Probetraining hat er die Möglichkeit, die Coaches zu überzeugen und sich eine Festanstellung zu sichern. In der NHL stand der 30-Jährige für die Buffalo Sabres und Carolina Hurricanes auf dem Eis. Vor dem Probetraining bei den Adlern hat Smith sein Geld bei Barys Astana in Kasachstan verdient.