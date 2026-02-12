Olympische Winterspiele

«Alkoholprobleme»: Finnischer Skisprung-Trainer muss gehen

Finnlands Skisprung-Team sorgt bei den Olympischen Winterspielen nur neben der Schanze für Schlagzeilen. Der Trainer muss mit sofortiger Wirkung nach einem Vorfall abreisen.

Igor Medved ist vom finnischen Team nach Hause geschickt worden. Foto: Roni Rekomaa/Lehtikuva/dpa
Igor Medved ist vom finnischen Team nach Hause geschickt worden.

Predazzo (dpa) - Der finnische Skisprung-Trainer Igor Medved ist wegen seines Verhaltens durch das Nationale Olympische Komitee Finnlands von Olympia in Italien ausgeschlossen worden. «Medved ist heute nach Hause gereist. Es geht um Alkoholprobleme», sagte Janne Hänninen, NOK-Direktor Finnlands. «Wir nehmen den Regelverstoß sehr ernst und haben umgehend reagiert.»

Laut Mitteilung gehe es um ein Verhalten, dass «gegen die Regeln und Werte des finnischen Teams» verstoße. «Die Angelegenheit wird unmittelbar nach den Olympischen Spielen in Mailand mit Igor besprochen», erklärte Marleena Valtasola, Geschäftsführerin des finnischen Skiverbandes. 

Trainer entschuldigt sich

Der Coach der finnischen Männer entschuldigte sich bereits nach seinem Vergehen. «Ich habe einen Fehler gemacht. Es tut mir sehr leid. Ich möchte mich beim gesamten finnischen Team, den Athleten und auch den Fans entschuldigen», sagte Medved laut der Mitteilung.

Für die restlichen Wettkämpfe im Einzel- und im Teamwettbewerb von der Großschanze wird Lasse Moilanen das Männer-Team begleiten, mit Unterstützung von Frauen-Coach Ossi-Pekka Valta sowie Sportdirektor Petter Kukkonen.

