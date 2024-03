«Alpenvulkan» Zach: «Fahre bei gar nichts aus der Haut»

Bad Tölz (dpa) - Hans Zach hat es nicht weit. Nur wenige Kilometer von seinem an der Isar gelegenen Haus in Bad Tölz entfernt kann das deutsche Eishockey-Idol ein ganz besonderes Schauspiel bewundern. Ab März laicht der Huchen, ein mächtiger Fisch aus der Familie der Lachsartigen, weshalb er auch gerne mal als «König der Alpenflüsse» bezeichnet wird.

Das Wasser, der Wald, die Berge - sie sind Kraftquellen für Zach, dessen Energie auf und neben dem Eis auch nie zu übersehen war. Wegen seiner explosiven Art an der Bande erhielt Zach, der am Samstag seinen 75. Geburtstag hat, den Beinamen «Alpenvulkan». So lautet auch der Titel seiner 2003 erschienenen Autobiografie: «Ich, der Alpenvulkan.» Auf dem Umschlag sieht man, wie im Hintergrund Lava zäh einen Berg herabfließt.

Für den ehemaligen Präsidenten des Deutschen Eishockey-Bundes, Franz Reindl, der mit Zach 1980 als Spieler an den Olympischen Winterspielen in Lake Placid teilnahm, ist Zach «ein fairer Sportsmann und Mensch durch und durch», sagte Reindl einmal der Deutschen Presse-Agentur. «Hans ist und bleibt eine der größten deutschen Eishockey-Persönlichkeiten aller Zeiten.»

Gedanken an ein Comeback hatte Zach nie. «Ich habe gemerkt, so wie ich arbeite und coache, mit dem Ehrgeiz, Willen und der Dynamik, das kannst du in dem Alter nicht mehr machen, die Kraft hast du nicht mehr. In Mannheim habe ich gemerkt, diese Konsequenz, die ich habe, kostet viel Kraft und die habe ich nicht mehr, ich brauche sie ja auch nicht mehr», erzählt Zach. «Ich habe keine Sekunde an eine Rückkehr gedacht. Ich bin nicht der Typ: heute nein, morgen ja. Wenn Schluss ist, ist Schluss.»