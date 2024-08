Auch ohne Medaille zum Auftakt: Schwimmer optimistisch

Paris (dpa) - Obwohl es mit einer Medaille für Deutschland am ersten Tag der Schwimmer bei den Paralympischen Spielen nicht geklappt hat, geht Bundestrainerin Ute Schinkitz optimistisch in die nächsten Tage. «Es ist so eingetreten, wie wir uns das vorgestellt haben», sagte sie. «Wir werden uns jetzt etwas überlegen.»