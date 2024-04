Bayern hadern nach Handspiel - Ist das ein Kinderfehler?

London (dpa) - Den Ärger über diesen nicht gegebenen Strafstoß nahmen die Stars des FC Bayern München mit in die Nacht.

«Ich weiß schon, was der Schiri will, wenn er da weiter laufen lässt, aber ich glaube nicht, dass er sich da über die Gesetze hinwegsetzen darf», sagte Führungsspieler Thomas Müller nach dem 2:2 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal. «Was man festhalten muss, dass das mit spielentscheidend sein kann und das können wir uns eigentlich nicht gefallen lassen.» Ein Schiedsrichter sei dafür da, die Regeln umzusetzen.

Gemeint war eine Szene in der zweiten Halbzeit, in der Arsenal-Torwart David Raya einen Abstoß zu dem am Fünfmeterraum postierten Gabriel spielte. Der Brasilianer nahm den Ball mit der Hand auf, legte ihn wieder auf den Rasen und spielte ihn zu Raya zurück, das Spiel ging weiter. Schiedsrichter Glenn Nyberg aus Schweden hatte kurz vor der Ausführung des Abstoßes angepfiffen.