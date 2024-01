Clippers drehen 18-Punkte-Rückstand - Wagner gibt Comeback

Beim 105:87 kam Wagner nach acht wegen einer Verletzung am Sprunggelenk verpassten Spielen auf 19 Punkte. Es war das erste Mal seit zweieinhalb Monaten, dass die so stark in die Saison gestartete Mannschaft aus Orlando wieder mit allen Stammkräften auflaufen konnte. «Ich habe das vermisst, ganz sicher», sagte Wagner nach dem Erfolg. «Wir haben den ganzen Abend einen guten Job gemacht, den Ball zu sichern und uns Rebounds zu holen.» Wagners Bruder Moritz spielte elf Minuten und kam auf acht Zähler.