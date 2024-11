Ein letzter Kraftakt für Zverev

Turin (dpa) - Alexander Zverev knöpft sich noch eben sein Jackett zu, als er von der Rückbank seines Fahrdienstes aussteigt. Entspannt grinsend begegnet der deutsche Tennisstar dem Jubel und den Autogrammwünschen der am Museum in Turin wartenden Fans. Bei den am Sonntag beginnenden ATP Finals startet der Hamburger am Ende eines für ihn sehr komplizierten, anstrengenden Tennis-Jahres als ein Mitfavorit.