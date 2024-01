Erstrunden-Aus für Kerber bei Grand-Slam-Comeback

Melbourne (dpa) - Angelique Kerber ist bei den Australian Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Bei ihrem Grand-Slam-Comeback musste sich die 35-Jährige am Dienstag in Melbourne der Amerikanerin Danielle Collins mit 2:6, 6:3, 1:6 geschlagen geben. Collins, 2022 beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison im Finale, verwandelte nach 1:52 Stunden ihren zweiten Matchball.

«Das wird wahrscheinlich die größte Herausforderung in meiner Karriere», hatte Kerber kurz vor ihrer Rückkehr auf die Tennis-Tour gesagt. «Ich mache mir keinen Druck.» Der Titelgewinn beim United Cup in Sydney an der Seite von Alexander Zverev hatte bei Kerber aber schon wieder Lust auf mehr gemacht. «Ich habe noch immer das Feuer», hatte sie bei ihrer Ankunft in Melbourne gesagt, wo sie 2016 ihren ersten von bislang drei Grand-Slam-Titeln gefeiert hatte.