Gegen das Störgeräusch: Neuers Comeback als EM-Signal

Nürnberg (dpa) - Auf dieses Störgeräusch kann Manuel Neuer bei seinem hart erarbeiteten Länderspiel-Comeback verzichten. Wenn Deutschlands Nummer eins am Montagabend (20.45 Uhr/ARD) gegen die Ukraine erstmals seit dem frühen und heftigen WM-K.o. in Katar gerade rechtzeitig wieder im Tor der Fußball-Nationalmannschaft steht, soll nur der tickende Countdown zur Heim-EM zählen. In die über das Wochenende aufflammende Diskussion um Umfragewerte zu Migration und Vielfalt in der DFB-Auswahl hatte Neuers Teamkollege Joshua Kimmich schon energisch reingegrätscht.