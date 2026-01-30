Goretzka verlässt Bayern im Sommer: «Richtiger Zeitpunkt»

München (dpa) - Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka wird den FC Bayern München am Saisonende nach acht insgesamt erfolgreichen Jahren verlassen. Der 30-Jährige hat sich aber gegen einen sofortigen Wechsel ins Ausland in der an diesem Montag endenden Winter-Transferperiode entschieden.

«So sehr mich das Interesse von internationalen Top-Clubs ehrt, so klar habe ich mich entschieden, dass ich bis zum Saisonende beim FC Bayern bleiben möchte», schrieb Goretzka bei Instagram. Goretzka will sich im Mai «mit vollen Händen», also mit mehreren Titel-Trophäen, auf dem Münchner Marienplatz vom deutschen Rekordmeister und den Bayern-Fans verabschieden.

Sein hoch dotierter Millionen-Vertrag läuft am Saisonende aus. Der Mittelfeldspieler kann ablösefrei wechseln. Im Sommer 2018 war er ebenfalls ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München gewechselt. Seine Zukunft dürfte nach der WM im Sommer im Ausland liegen. Es sei «der richtige Zeitpunkt, um noch einmal ein neues Kapitel aufzuschlagen», äußerte Goretzka.

«Da will Leon dabei sein»

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund berichtete in der Pressekonferenz vor dem Spiel des Bundesliga-Tabellenführers am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Hamburger SV von «viel Dynamik» in den vergangenen Tagen in der Causa Goretzka. Atlético Madrid galt als heißer Interessent für eine sofortige Verpflichtung.

«Es hat einige Gespräche gegeben mit Leon und allen Beteiligten. Er hat sich für den FC Bayern entschieden», sagte Freund. «Er spürt, was gerade passiert, welche Energie in der Mannschaft steckt und dass einiges möglich ist in diesem Jahr. Da will Leon dabei sein.»