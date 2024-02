Horners erster Arbeitstag nach der Entscheidung

Die Königsklasse des Motorsports habe in den vergangenen fünf Jahren auch durch den Boom durch die Netflix-Serive «Drive to survive» so viel unternommen, um die Belegschaft diverser zu gestalten und sich vom vorhergehenden Image eines «milliardenschweren Jungsclubs» zu lösen. Der Schlamm bleibe aber hängen, habe Ex-Pilot Martin Brundle dem Sender Sky Sports gesagt, hieß es beim «Independent».

Heute wird Horner, wie sonst auch an den Grand-Prix-Wochenenden, am Kommandostand stehen. Er wird in der Wüste von Sakhir schauen, wie Dreifach-Champion Max Verstappen aus den Niederlanden und der Mexikaner Sergio Pérez mit dem neuen Wagen für die beginnende Saison beim ersten Freien Training zurechtkommen. Das erste von 24 Rennen in diesem Jahr steigt am Samstag (16.00 Uhr MEZ/Sky und RTL) mit dem Großen Preis von Bahrain.