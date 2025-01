Kapverden oder USA: Muss der Handball «in die Diaspora»?

Oslo (dpa) - Juri Knorr bestreitet mit seinen Handball-Kollegen ein Showmatch gegen die US-Boys - in einem Footballstadion in New Orleans, unmittelbar vor dem Super Bowl. Das wäre ganz nach Bob Hannings Geschmack. «Ziel muss es sein, den jungen Menschen Alternativen zum Basketball, zum Football oder zum Baseball aufzuzeigen. Vielleicht gibt es sogar die Möglichkeit, Demo-Spiele direkt vor NFL- oder NBA-Partien auszutragen», schrieb der frühere DHB-Vizepräsident in der «Sport Bild».