Leverkusen bleibt oben, Mainz nicht mehr Letzter

Berlin (dpa) - Bayer Leverkusen hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga vor dem Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) verteidigt.

Mainz hielt gegen den Pokalsieger gut mit. Jae-sung Lee (76.) brachte die Rheinhessen, die sich am Donnerstag von Trainer Bo Svensson getrennt hatten, in Führung. Leandro Barreiro (82.) entschied die Partie.

Frankfurts Omar Marmoush (2. und 14.) vergrößerte mit seinen Toren in der Anfangsphase die Sorgen der Berliner, die in der Folge weiterhin große Probleme hatte, Torchancen herauszuspielen. Nacho Ferri (82.) erzielte das Tor zum Endstand.

Freiburg ging durch das Tor von Lucas Höler (7.) in Führung, die aber nicht lange hielt. Jordan Siebatcheu (25.) und Alassane Pléa (29.) drehten die Partie. Julian Weigl scheiterte zunächst mit einem Foulelfmeter an Freiburgs Noah Atubolu - der Strafstoß wurde aber wiederholt, weil der Torwart zu weit vor der Linie stand. Im zweiten Versuch war Weigl in der 39. Minute erfolgreich. Der eingewechselte Noah Weißhaupt (71.) erzielte den Anschlusstreffer für den Sport-Club, Vincenzo Grifo (90.+6) traf per Foulelfmeter spät zum Ausgleich.