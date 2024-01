Leverkusen für Matthäus Favorit: «Intelligentes Konzept»

Augsburg (dpa) - Bundesliga-Hinrundenmeister Bayer Leverkusen hat aus Sicht von Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus realistische Chancen auf drei Titel in dieser Saison. Das Team von Trainer Xabi Alonso sei in der Fußball-Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Europa League Favorit, sagte Matthäus nach dem späten 1:0 (0:0) der Leverkusener beim FC Augsburg im TV-Sender Sky.