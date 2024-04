Leverkusen schielt aufs Triple: «Alles ist möglich»

Nach dem Patzer des FC Bayern München bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim (2:3) haben die Leverkusener in der Fußball-Bundesliga 16 Punkte Vorsprung auf den abgehängten Dauermeister. Die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte ist nur noch eine Frage der Zeit. Mit einem Heimerfolg am kommenden Sonntag gegen Werder Bremen kann Bayer unabhängig vom Ergebnis der Münchner Meister werden. Verlieren die Bayern am Samstag gegen den 1. FC Köln, ist Leverkusen ohne eigenes Zutun uneinholbar.

Alonso will noch nicht feiern: «Fans denken an Unterhaching»

Im Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern ist das Team vom Rhein klarer Favorit. Der deutsche Meistertitel ist so gut wie sicher und auch in der Europa League gilt die weiterhin in dieser Saison ungeschlagene Werkself im Viertelfinale gegen West Ham United nicht gerade als Außenseiter. «Wir sind nicht unschlagbar, aber wenn wir so weitermachen mit der Mentalität, so bodenständig täglich unsere Arbeit leisten wie bisher, ist alles möglich», sagte Xhaka angriffslustig.