Bayer kurz vor Titelgewinn - Bayern-Blamage in Heidenheim

Berlin (dpa) - Bayer Leverkusen ist der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte ganz nah. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso gewann beim 1. FC Union Berlin mit 1:0 (1:0) und kann den Titelgewinn schon am kommenden Wochenende aus eigener Kraft perfekt machen.

Der tief in der sportlichen Krise steckende Verfolger FC Bayern verlor bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim trotz Führung mit 2:3 (2:0) und hat bei noch sechs ausstehenden Spieltagen 16 Punkte Rückstand. Verlieren die Münchner auch am nächsten Samstag, steht Bayer ohne eigenes Zutun als Meister fest.

Im Kampf gegen den Abstieg feierte der FSV Mainz 05 ein 4:0 (1:0) gegen Schlusslicht Darmstadt 98, das abgeschlagen neun Punkte Rückstand auf die Rheinhessen auf dem Relegationsplatz hat. Der Vorletzte 1. FC Köln bejubelte ein spät gesichertes 2:1 (0:0) gegen den VfL Bochum und bleibt mit einem Punkt Rückstand an Mainz dran, Bochum hat auf Platz 15 nur noch drei Punkte mehr als der FSV.

Leverkusen hatte in der ersten Halbzeit Probleme gegen defensiv zunächst gut sortierte Berliner. Union musste aber ab der Schlussphase der ersten Halbzeit ohne Robin Gosens weiterspielen, der nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot sah (45.+3). Nach dem deshalb fälligen Freistoß lenkte Christopher Trimmel einen Schuss im Strafraum mit dem Arm ab, der Ball ging nur an den Pfosten. Florian Wirtz (45.+8) verwandelte den Handelfmeter, Trimmel sah von Schiedsrichter Benjamin Brand für das Vergehen keine Karte.

Harry Kane (38.) erzielte das erste Bayern-Tor. Es war der 32. Saisontreffer, des Engländers, der damit schon so oft getroffen hat wie die beiden Torschützenkönige der vergangenen Saison, Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku, zusammen (beide 16.) Serge Gnabry (45.) erhöhte per Kopf. Der Wiederanpfiff verzögerte sich leicht, weil Schiedsrichter Robert Schröder wegen gesundheitlicher Probleme durch den Vierten Offiziellen, Patrick Alt, ersetzt werden musste.

Leipzig mit starkem Auftritt in Freiburg

Mainz ging durch Andreas Hanche-Olsen (33.) in Führung, der seinen ersten Saisontreffer erzielte und damit die Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg unter Druck setzte. Brajan Gruda (60.) erzielte das zweite FSV-Tor, ehe Jae-sung Lee (80. und 84.) das Spiel entschied. Im Parallelspiel in Köln traf in der zweiten Halbzeit Felix Passlack (53.) für Bochum, doch Steffen Tigges (90.+1) und Luca Waldschmidt (90.+2) drehten die Partie noch.