Klare 1:4-Niederlage: Auch Clemens bei Darts-WM raus

London (dpa) - Der deutsche Darts-Profi Gabriel Clemens hat bei der WM in London einen ganz schlechten Tag erwischt und ist vorzeitig ausgeschieden. Beim deutlichen 1:4 gegen den englischen Weltklasseprofi Dave Chisnall war der German Giant, wie Clemens genannt wird, über weite Strecken komplett chancenlos.

Clemens leistete sich vor allem auf die Doppelfelder eklatante Schwächen. Seine Trefferquote lag zeitweise im einstelligen Prozentbereich. Die Entscheidung fiel im dritten Satz, als Clemens erneut beste Chancen vergab und 0:3 in Rückstand geriet. Kollege Martin Schindler hatte zuvor knapp mit 3:4 gegen Außenseiter Scott Williams verloren, obwohl er gegen den ungesetzten Engländer schon mit 2:0 geführt hatte.

Sportlich müssen es im Norden Londons nun andere richten. Nach dem Aus von Clemens und Schindler sind in Florian Hempel und Ricardo Pietreczko noch zwei deutsche Teilnehmer dabei. Hempel spielt am Donnerstag (13.30 Uhr/DAZN und Sport1) gegen Stephen Bunting aus England. Pietreczko bekommt es am Abend (21.30 Uhr) mit Englands Topfavorit Luke Humphries zu tun.