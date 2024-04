Nach Bayern-Blamage: Müller bleibt im «Kampfmodus»

Die Amtszeit von Max Eberl beginnt beim FC Bayern mit einem Jubiläum. Der neue Sportvorstand hat viele Aufgaben vor sich. Die Stars stehen nicht nur in Freiburg in der Pflicht.

Doch diesen Worten müssten nun Taten folgen, forderte Bayerns Sportvorstand Max Eberl, der auch in Heidenheim nach der verspielten 2:0-Führung «ein bisschen mehr Mannhaftigkeit» erwartet hätte. «Alle fordern immer, alle wollen, aber tatsächlich auf dem Platz, wenn es drauf ankommt, dann ist das nicht so, wie man Bayern München kennt», sagte Eberl im ZDF-Sportstudio. Auf die Nachfrage, wie es in der Trainersuche für die kommende Saison vorangehe, antwortete er barsch: «Die Trainersuche interessiert mich gerade ein Scheißdreck, Entschuldigung.»

Auf der Bank sitzen soll auch in London der zunehmend in der Kritik stehende und - Stand jetzt - im Sommer scheidende Coach Thomas Tuchel. «Trainer haben wir schon gewechselt - die ganze Zeit», sagte Eberl. Er nimmt vor dem Endspurt, in dem die Saison nur noch in der Champions League halbwegs gerettet werden kann, vor allem die Spieler in die Pflicht.