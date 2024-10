Nagelsmann rügt Leno, schließt DFB-Tür aber nicht ganz

Zenica (dpa) - Torwart Bernd Leno ist von Bundestrainer Julian Nagelsmann für seinen Verzicht auf eine Rückkehr in die Fußball-Nationalmannschaft ohne eine Einsatzgarantie mit deutlichen Worten gerügt worden. «Bernd hat sich so entschieden. Es macht die Tür nicht zu, aber sie ist auch nicht weiter aufgegangen», sagte Nagelsmann in Zenica.