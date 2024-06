Neuer, Müller, Kroos: Das letzte Hurra der Rio-Champions

Herzogenaurach (dpa) - Thomas Müller stand auf dem kleinen Podest und fühlte sich «wie bei einer Pferde-Auktion». Alle Blicke auf ihn, ein flotter Spruch hier, ein Augenzwinkern da. Müller war nach seinen EM-Minuten gegen Schottland in seiner Münchner Fußball-Arena in seinem Element.

Toni Kroos stellt sich das EM-Ticket via Instagram selber aus. Das zeigt, mit welchem Standing der Rio-Weltmeister in die Nationalmannschaft zurückkommt. Für den Bundestrainer ist das auch ein Wagnis.

Sie sind die Passmaschinen in ihren Teams. Und auf Toni Kroos und Granit Xhaka kommt es auch in Frankfurt an. Wer führt sein Team zum Gruppensieg? Nagelsmann muss nichts ändern.

Aber bitte nicht schon am Samstag (21.00 Uhr/ZDF/Magenta TV) in Dortmund nach dem Achtelfinale gegen Dänemark. Das wäre zwei Wochen zu früh. Als Zielpunkt haben sich alle Champions von 2014 den 14. Juli gesetzt - das EM-Finale in Berlin. Zehn Jahre und einen Tag nach der magischen Nacht im Maracanã. Bestenfalls erst dann. Aber spätestens dann endet ziemlich sicher eine Ära in der DFB-Historie. Zusammen 364 Länderspiele für Deutschland, drei goldene WM-Medaillen, dazu in Summe zehn Champions-League-Siege, je fünf für die Bayern und fünf für Real Madrid. Eine Vielzahl an nationalen Titeln. Drei Welt-Karrieren eben.