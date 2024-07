«Noch andere Fragen?» Ronaldos bitteres Ende

Hamburg (dpa) - Es ist nicht immer leicht, mit Cristiano Ronaldo in einem Team zu spielen. Portugals Verteidiger Rúben Dias etwa gewann mit Manchester City die Champions League und viermal die englische Meisterschaft. Der 27-Jährige ist selbst eine große Nummer im europäischen Fußball, sonst hätte sein Club vor vier Jahren nicht rund 70 Millionen Euro Ablösesumme für ihn bezahlt.

Nach dem EM-Aus im Viertelfinale gegen Frankreich aber stand Dias am Ausgang des Hamburger Volksparkstadions und wurde nicht nach seiner Leistung gefragt, sondern nach der von «CR7». Alles bei den Portugiesen dreht sich um ihren Superstar, das ist schon seit Jahren so. Nach diesem bitteren 3:5 im Elfmeterschießen aber hatte einer der besten und wichtigsten Mitspieler darauf keine Lust mehr. «Gibt's noch andere Fragen?», meinte Dias - und ging.

Für den EM-Rekordspieler und -Torschützen Ronaldo war diese Niederlage das letzte EM-Spiel seiner Karriere. Bei der nächsten Europameisterschaft 2028 in Großbritannien und Irland wird er nicht mehr dabei sein. Das hatte der 39-Jährige schon vor dem Frankreich-Spiel erklärt.

Für den so ehrgeizigen wie geltungsbewussten Stürmer war dieser Abschied von zumindest einer großen Bühne ein ziemliches Desaster, denn das Echo darauf ist nicht: Respekt, dass jemand mit 39 Jahren noch auf diesem Niveau mitspielt. Sondern: Wie weit hätten die Portugiesen bei diesem Turnier ohne ihn kommen können? Was wäre möglich gewesen, wenn sie für den berühmtesten Spieler ihrer Geschichte nicht das Leistungsprinzip geopfert, sondern im Angriff lieber dem 16 Jahre jüngeren Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain) oder dem 12 Jahre jüngeren Diogo Jota (FC Liverpool) vertraut hätten?

Gefüttert wird diese Einschätzung allein durch die nackten Zahlen. Bei seiner elften Welt- oder Europameisterschaft blieb Ronaldo zum ersten Mal ohne eigenen Torerfolg aus dem Spiel heraus. Am Freitagabend kam er in 120 Spielminuten nur auf 40 Ballkontakte. Das Duell der Superstars mit Frankreichs angeschlagenem Stürmer Kylian Mbappé lief komplett an ihm vorbei.