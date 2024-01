Qualifikantin Jastremska widmet Halbfinal-Einzug der Ukraine

Melbourne (dpa) - Als erste Qualifikantin seit 46 Jahren hat die Ukrainerin Dajana Jastremska bei den Australian Open das Halbfinale erreicht. Die 23-Jährige gewann in Melbourne gegen die 19 Jahre alte Tschechin Linda Noskova mit 6:3, 6:4 und steht damit erstmals bei einem der vier Grand-Slam-Turniere im Halbfinale.

Ihren überraschenden Siegeszug widmete die Tennisspielerin ihren vom russischen Angriffskrieg gebeutelten Landsleuten. «Ich bin stolz auf unsere Kämpfer in der Ukraine», schrieb Jastremska nach der Partie auf die Linse der Fernsehkamera. Im Tennis ist es üblich, dass die Sieger nach dem Spiel Botschaften auf die Kameras schreiben.

«Sie verdienen wirklich unseren Respekt. Ich versuche immer, etwas über die Ukraine zu schreiben», sagte Jastremska. «Ich denke, das ist meine Mission hier. Ich will einfach ein Signal an die Menschen in der Ukraine senden, dass ich wirklich stolz auf unser Land bin.»