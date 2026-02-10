Rodeln

Rodel-Gold für Taubitz greifbar - Fräbel patzt schwer

Die deutsche Rodlerin Julia Taubitz greift nach olympischen Gold. Europameisterin Merle Fräbel patzt mehrmals und ist aus dem Medaillenrennen.

Julia Taubitz liegt beim Rodeln auch nach dem dritten Lauf auf Goldkurs. Foto: Robert Michael/dpa
Julia Taubitz liegt beim Rodeln auch nach dem dritten Lauf auf Goldkurs.

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Rodel-Weltmeisterin Julia Taubitz steht vor dem Olympiasieg und damit ihrem größten sportlichen Erfolg. Die 29-Jährige vom WSC Oberwiesenthal hat vor dem vierten und letzten Lauf einen komfortablen Vorsprung auf die zweitplatzierte Lettin Elina Bota, die 0,704 Sekunden Rückstand hat. Olympia-Debütantin Merle Fräbel aus Suhl patzte am Start und ist mit fast eineinhalb Sekunden Rückstand aus dem Medaillenrennen.

Dritte ist vorerst die Amerikanerin Ashley Farquharson. Anna Berreiter aus Berchtesgaden, die 2022 in Peking olympisches Silber holte, ist auch abgeschlagen.

Fräbel auch im Training schon mit Problemen am Start

Dabei lieferten sich die deutschen Rodel-Ladies Taubitz und Fräbel am ersten Wettkampftag am Monta noch ein packendes Duell im neu gebauten Cortina Sliding Centre. Mit Startnummer 1 legte die Erzgebirgerin Taubitz Bahnrekord vor, doch die Thüringerin Fräbel konterte und unterbot die Bestmarke nochmals. Im zweiten Lauf überzeugte Taubitz erneut mit Bahnrekord und holte sich die Führung zur Halbzeit zurück. «Der zweite Lauf war supergeil. Da war ich so im Flow drin», sagte die Weltmeisterin, die vor vier Jahren in Peking noch gestürzt war und als Siebte leer ausging.

Olympia-Debütantin Fräbel, die auch den Test-Wettkampf auf dem neuen Eiskanal gewann, patzte dann im dritten Lauf am Start und stand nach einer Bandenberührung komplett quer. Dabei hatte sie 24 Stunden vorher auf die Fehler der Kontrahentinnen und der Schwierigkeit der Startrampe angesprochen noch gesagt: «Also nicht schwierig, aber mir ist es im Training auch schon passiert. Deswegen möchte ich da jetzt nicht drüber herziehen.»

