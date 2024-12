Rose schonungslos: Im Moment können wir einfach nicht mehr

Leipzig (dpa) - Die Analyse fiel nach der sechsten Niederlage im sechsten Spiel in der Champions League schonungslos und ehrlich aus. «Unglaublich viel» habe gefehlt, konstatierte RB-Leipzig-Geschäftsführer Marcel Schäfer: «Der Wettbewerb ist bisher in jeglicher Hinsicht sehr enttäuschend für uns.» Ein Weiterkommen in dieser Saison ist ausgeschlossen, auch zwei Siege in den noch ausstehenden Partien reichten nicht mehr.