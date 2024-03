Rose nach Gesängen gegen Osten: «Verbinden, nicht spalten»

«Ich bin hier, um zu verbinden und nicht um zu spalten», antwortete Rose dann erklärend und startete einen flammenden Appell für innerdeutsche Verständigung. «Die Leute, die das nicht so gut kennen da drüben bei uns, die sollen kommen», sagte der in Leipzig noch zu DDR-Zeiten geborene Coach. «Es gibt da ganz viele coole Menschen. So wie hier. Es gibt ein paar Idioten. So wie hier. Also am Ende ist eigentlich alles sehr, sehr ähnlich. Darum haben wir irgendwann auch die Mauer abgerissen, auch in den Köpfen.»