Australian Open

Sinner in Melbourne mühelos im Viertelfinale

Jannik Sinner hat in Melbourne sein 18. Spiel in Serie gewonnen. Gegen einen Landsmann wird er kaum gefordert.

Jannik Sinner hatte im Achtelfinale von Melbourne keine Probleme. Foto: Dar Yasin/AP/dpa
Jannik Sinner hatte im Achtelfinale von Melbourne keine Probleme.

Melbourne (dpa) - Titelverteidiger Jannik Sinner hat bei den Australian Open mühelos das Viertelfinale erreicht. Der Italiener setzte sich gegen seinen Landsmann Luciano Darderi ohne Probleme mit 6:1, 6:3, 7:6 (7:3) durch und konnte dabei Kräfte für den weiteren Turnierverlauf sparen. Sinner benötigte nur 2:09 Stunden für seinen Erfolg. Zwei Tage zuvor hatte er in der dritten Runde gegen den Amerikaner Eliot Spizzirri bei großer Hitze noch mit Krämpfen am ganzen Körper zu kämpfen gehabt.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Wie Sinner steht auch sein Landsmann Lorenzo Musetti im Viertelfinale. Die Nummer fünf der Welt gewann überraschend klar gegen den Amerikaner Taylor Fritz mit 6:2, 7:5, 6:4 und trifft jetzt auf Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic. Der 38 Jahre alte Serbe war kampflos weitergekommen, weil sein Gegner Jakub Mensik wegen einer Bauchmuskelverletzung zum Achtelfinale nicht antreten konnte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trotz Hitze und Krämpfen: Sinner in Melbourne weiter
Australian Open

Trotz Hitze und Krämpfen: Sinner in Melbourne weiter

Jannik Sinner muss im heißen Melbourne leiden. Am Ende rettet ihn das Stadiondach vor der großen Hitze. Novak Djokovic stürzt und schimpft - kommt am Ende aber auch weiter.

24.01.2026

Tennis

Zverev verliert Finale gegen Sinner bei Australian Open

26.01.2025

Sinner stoppt «schockierten» Djokovic in Melbourne
Australian Open

Sinner stoppt «schockierten» Djokovic in Melbourne

Der König von Melbourne ist entthront. Novak Djokovic kassiert im Halbfinale der Australian Open eine ganze bittere Niederlage. Sein Gegner zieht erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier ins Finale ein.

26.01.2024

Australian Open

Sinner in Melbourne weiter nicht zu stoppen

Jannik Sinner spielt bei den Australian Open weiter überragendes Tennis. Nun steht er vor der größtmöglichen Herausforderung.

23.01.2024

Tennis

Hanfmann und Koepfer bei Australian Open im Viertelfinale

Die deutschen Tennis-Doppel sorgen in Melbourne für Furore. Im Halbfinale könnte es zu einem deutschen Duell kommen.

22.01.2024