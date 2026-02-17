Olympische Winterspiele

Ski-Drama bei Olympia: Darum flüchtete McGrath in den Wald

Atle Lie McGrath hat im Slalom Gold vor Augen. Nach einem bitteren Aus stapft der 25-Jährige tief enttäuscht durch den Schnee zu einem Waldstück. Stunden später erklärt er seine emotionale Reaktion.

Ein Bild dieser Winterspiele: Atle Lie McGrath stapfte nach seinem Aus im Slalom einsam durch den Schnee in Richtung eines Waldstück. Foto: John Locher/AP/dpa
Ein Bild dieser Winterspiele: Atle Lie McGrath stapfte nach seinem Aus im Slalom einsam durch den Schnee in Richtung eines Waldstück.

Bormio (dpa) - Die Bilder von Atle Lie McGraths Flucht in den Wald gingen um die Welt: Jetzt hat der norwegische Skirennfahrer über seine Gefühle nach dem bitteren Slalom-Aus bei Olympia gesprochen. «Ich musste einfach weg von allem. Ich dachte, ich würde etwas Ruhe finden - was nicht der Fall war, weil Fotografen und Polizei mich im Wald gefunden haben. Ich brauchte einfach etwas Zeit für mich», sagte der 25-Jährige Stunden nach dem Ausscheiden.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

McGrath: «Habe jemanden verloren, den ich so sehr liebe»

«Normalerweise bin ich jemand, der Dinge gut einordnen kann. Wenn ich in einem Rennen nicht gut fahre, kann ich mir zumindest sagen, dass ich gesund bin, dass meine Familie gesund ist und die Menschen, die ich liebe, da sind.» Dies sei aber dieses Mal nicht der Fall gewesen. Am Tag der Eröffnungsfeier war sein Großvater gestorben. «Ich habe jemanden verloren, den ich so sehr liebe, und das macht es wirklich schwer.» Er habe gehofft, diese schwere Zeit mit etwas Gutem abschließen zu können, sagte McGrath. «Ich musste so viel Schwieriges durchstehen und wirklich stark bleiben. Das macht es noch einmal besonders hart.»

McGrath war in Bormio als Führender mit deutlichem Vorsprung in den zweiten Durchgang gegangen, fädelte dann allerdings ein und schied aus. Tief enttäuscht warf McGrath daraufhin erst in hohem Bogen seine Skistöcke weg und stapfte dann zu Fuß los Richtung Wald. Der Skandinavier lief einmal quer über die Piste, passierte die Streckenbegrenzung, ging weiter und weiter - und ließ sich schließlich in der Nähe von ein paar Bäumen in den Schnee fallen.

«Einer der härtesten Momente meines Lebens»

«Es ist nicht der schlimmste Moment meines Lebens, aber es ist der schlimmste Moment meiner Karriere - und mit allem, was gerade passiert ist, einer der härtesten Momente meines Lebens», sagte McGrath, der nach einer bislang starken Saison den Slalom-Weltcup anführt. «Ich habe meine Zeit im Wald verbracht, jetzt werde ich Zeit mit den Menschen verbringen, die ich liebe - und das ist alles, was ich brauche.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schüler aus Konstanz für Thailand am OIympia-Start: «Mega»
Winterspiele

Schüler aus Konstanz für Thailand am OIympia-Start: «Mega»

Nicht nur vier Schweizer und drei Deutsche sind beim Olympia-Riesenslalom am Start. Auch ein Teenager vom Bodensee fährt in Bormio die Piste runter - er tritt für Thailand an.

14.02.2026

Nächster Dämpfer: Straßer scheidet bei Adelboden-Slalom aus
Alpiner Weltcup

Nächster Dämpfer: Straßer scheidet bei Adelboden-Slalom aus

In gut einem Monat steht der olympische Slalom an. Dann will eigentlich auch Linus Straßer um Edelmetall mitfahren. Derzeit aber läuft es nicht bei ihm, wie sich auch in Adelboden zeigt.

11.01.2026

Slalom-Ass Straßer scheidet aus und hadert
Alpiner Ski-Weltcup

Slalom-Ass Straßer scheidet aus und hadert

Linus Straßer ist noch nicht wieder in der Verfassung des Vorjahres. Auch im Slalom von Alta Badia holt er keine Weltcup-Punkte. Und er weiß, woran es liegt.

23.12.2024

Odermatt baut Riesenslalom-Superserie weiter aus
Ski alpin

Odermatt baut Riesenslalom-Superserie weiter aus

Der Schweizer Star ist im Riesenslalom nicht zu stoppen. In Aspen setzt er seine Superserie fort - jetzt fehlt nicht mehr viel auf eine historische Bestmarke.

01.03.2024

Ski alpin

Feller gewinnt Slalom in Wengen - Straßer fädelt ein

Ein Österreicher ist derzeit der beste Slalomfahrer im Weltcup und siegt auch in Wengen. Aus dem deutschen Team wollte Straßer um den Sieg mitfahren - und es sah auch lange gut aus.

14.01.2024